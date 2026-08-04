Новый флагманский кроссовер Genesis могут представить уже в августе

Компания Genesis готовит к дебюту флагманский электрический внедорожник GV90, который сохранит одну из главных особенностей концепта Neolun, показанного несколько лет назад, передает motor1.com.

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Как рассказал управляющий директор Genesis в Европе Питер Кроншнабль в беседе с журналом Car, серийная версия получит двери, открывающиеся назад, — решение, знакомое по моделям Rolls-Royce. Презентация GV90 ожидается в конце августа, предположительно в рамках Недели автомобилей. Модель станет большим электромобилем.

В будущем не исключают появления гибридной версии или варианта с увеличенным запасом хода, но модификация с двигателем внутреннего сгорания не планируется. Дизайн серийной модели, как ожидается, будет максимально близок к концепту Neolun — от светотехники до колесных дисков, что подчеркнет статус модели как нового флагмана бренда.

По мнению редакции Motor1, двери типа «крылья чайки» — интересное решение, но, скорее всего, оно будет доступно только в топовых комплектациях. Основное внимание покупателей привлечет общий стиль автомобиля. Премьера серийной версии состоится до конца месяца.