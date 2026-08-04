Владельцев автомобилей предложили оповещать об эвакуации через «Госуслуги»

Депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли на рассмотрение законопроект, предусматривающий уведомление автовладельцев о перемещении машин на штрафстоянку через портал «Госуслуги», передает ТАСС.

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Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в статью 27.13 КоАП РФ. Сейчас законодательство не обязывает сотрудников предварительно оповещать граждан о задержании автомобиля.

Авторы инициативы хотят закрепить норму, согласно которой должностное лицо должно направлять уведомление владельцу или водителю через портал за 15 минут до начала перемещения. В пояснительной записке указано, что действующие правила позволяют избежать эвакуации, если автовладелец прибыл до начала движения эвакуатора.

Однако без своевременного оповещения большинство граждан узнают о произошедшем уже после того, как машину увезли. Введение уведомлений через «Госуслуги» позволит водителям оперативно реагировать и забирать транспортное средство на месте.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что операторы дорожных камер обратились к правительству РФ с просьбой разрешить применять беспилотные дроны для фиксации выезда на встречную полосу, обочину и других нарушений ПДД.