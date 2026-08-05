Мировые продажи Nissan сократились на 6,7%, несмотря на рост в США

Мировые продажи японского автопроизводителя Nissan в первом полугодии 2026 года сократились на 6,7% — до 1,5 млн автомобилей. Производство упало на 6,8%, передает motor1.com.

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В июне продажи снизились на 8,3%, причем основные потери пришлись на Китай и Европу. Единственным рынком, где компания показала рост, стали Соединенные Штаты.

В США Nissan реализовал 489,8 тыс. машин за полгода — на 0,3% больше, чем в целом по рынку, переживающему спад. Рост обеспечен увеличением локального производства на 24,2% и переносом сборки моделей Rogue, Pathfinder и Frontier на американские заводы, что снизило зависимость от пошлин и логистических рисков.

Заводы Nissan в США с января по июнь выпустили 303,7 тыс. автомобилей — на 24,2% больше, чем годом ранее. В компании называют Северную Америку «центром силы», поскольку там продается чуть более 40% всех автомобилей бренда.

Основная стратегия — ставка на легкие грузовики и внедорожники американского производства. Это позволило избежать уплаты пошлин примерно на 2,3 млрд долларов. Rogue вошел в топ-10 самых продаваемых машин в США, модели Frontier и Pathfinder также показывают уверенный рост.

Nissan продолжает инвестировать в гибридную систему e-Power и анонсирует новые внедорожники и модели с ИИ. При этом компания признает, что концентрация на американском рынке не решает глобальные проблемы, и пересматривает планы по выпуску полностью электрических моделей.