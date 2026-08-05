Авторынок России начал терять темпы роста: что стало причиной

Российский авторынок может начать сокращаться во второй половине 2026 года. Такой прогноз в интервью kp.ru дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

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По данным «Автостата», темпы роста рынка замедляются. За первое полугодие продажи выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, однако в июле прирост составил всего 1,2%.

Кадаков отметил, что активный спрос в начале года во многом компенсировал провал 2025-го. Высокие цены на автомобили и дорогие автокредиты не дают оснований для оптимистичных прогнозов.

По мнению эксперта, во второй половине года рынок начнет показывать отрицательную динамику относительно прошлогодних показателей. По итогам 2026 года продажи, вероятно, составят около 1,3 млн машин — примерно столько же, сколько было реализовано в 2025-м.

Ранее kp.ru сообщал, что с 1 мая 2027 года в России расширят перечень оснований для лишения водительских прав. В первую очередь изменения коснутся медицинских показаний и отказа от медосвидетельствования.