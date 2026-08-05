Дилеры рассказали, сколько у них осталось кроссоверов Tenet T4

Кроссовер Tenet T4 сняли с производства в связи с окончанием жизненного цикла. Как сообщает «Российская газета», у российских дилеров их осталось немного.

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Как отметил директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов, сейчас в салонах компании осталось девять Tenet T4 — один в Москве и восемь в Санкт-Петербурге. Оставшиеся машины планируют «выдать в течение августа».

Руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Павел Шевченко отметил, что Т4 не производится с мая этого года. На смену ему пришел T4L — более крупная модель на той же платформе и в том же ценовом сегменте.

«На складе нашего дилерского центра в Воронеже осталось около пяти T4. Думаю, до конца августа все они будут проданы», — рассказал он.

Эксперт отметил, что у старой модели есть преимущество — варианты с полным приводом. У новинки пока есть только передний привод, что подогревает спрос к предыдущей серии.

Отмечается, что на официальном сайте Tenet автомобиль Tenet T4 до сих пор присутствует в наличии — заявлялось, что доступно 11 машин.

Напомним, что серийное производство Tenet T4 стартовало 12 августа прошлого года на заводе в Калуге. Продажи кроссовера в России начались в конце августа. Машины 2026 года без учета возможных скидок продаются по цене от 2 млн 169 тысяч рублей до 2 млн 659 тысяч рублей.