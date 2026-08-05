«Попадает в ожидания»: эксперты оценили перспективы Wey V9X на российском рынке

Большой премиальный китайский гибрид Wey V9X имеет хорошие перспективы на российском рынке при грамотном маркетинге и адекватной цене. Такое мнение высказали опрошенные изданием «Китайские автомобили» эксперты.

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По данным издания, дилеры ожидают начала поставок Wey V9X, представленного на апрельском автосалоне в Пекине, осенью. Но конкретных сроков пока не называют, предположив, что новинку не стоит жать раньше октября. Также в случае с Wey V9X не работает и традиционная схема предзаказов.

Однако бренд-директор Wey компании Major Алан Цориев уверен, что у гибридного кроссовера Wey V9X хорошие перспективы на российском рынке.

© Wey

«Сегодня мы видим устойчивый рост интереса к гибридным автомобилям, особенно в премиальном сегменте. Все больше покупателей хотят получить преимущества электротяги, но при этом не зависеть от зарядной инфраструктуры», - пояснил он.

Директор по продажам новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов в свою очередь обратил внимание на востребованность в России больших гибридных кроссоверов.

«Такие автомобили точечно попадают в ожидания покупателей: большой кузов, просторный салон, высокий уровень оснащения, технологичная силовая установка и при этом отсутствие полной зависимости от зарядной инфраструктуры. Именно поэтому крупные гибридные SUV из Китая уже нашли свою аудиторию на российском рынке. И Wey V9X выходит как раз в этот сегмент», - пояснил он.

Однако, по словам эксперта, во многом перспективы нового автомобиля будут зависеть от ценового позиционирования и уровня гарантийной и сервисной поддержки. При этом «особенно важны будут маркетинговая поддержка и четкое объяснение преимуществ модели».

© Wey

Элемент новизны не только модели, но и марки, может сыграть на рыночный успех V9X, считает независимый эксперт Георгий Вихров.

«Мы вправе вспомнить историю бренда LiXiang, ворвавшегося в Россию из небытия. Wey V9X играет на той же поляне, что и хорошо знакомый нам L9. Уверен, что новичок ничуть не хуже – ни по «рулежке», ни по уровню оснащения», - пояснил он.

Wey V9X имеет габариты 5299 x 2025 x 1825 мм, 21-дюймовые колеса с легкосплавными дисками, панорамную крышу с затемняющим солнцезащитным экраном и кожаный салон с шестью креслами. Сиденья двух первых рядов – с подогревом, вентиляцией и массажем. Боковые двери и багажник открываются посредством электропривода. Климат-контроль – трехзонный, есть 7-литровый холодильник, система активного шумоподавления, полный «зимний» пакет.

При этом автомобиль оснащен двухлитровым турбодвигателем, которому «помогают» два электромотора и 4-ступенчатая гибридная трансмиссия. Инженерами реализована схема параллельно-последовательного гибридного привода. Тяговая батарея емкостью 55,4 кВт/ч обеспечивает пробег на чистом электричестве до 270 км, а общий запас хода – 1217 км. Шасси – полноуправляемое с двухкамерными пневмоэлементами и адаптивными амортизаторами.

Ранее стало известно, что японский автопроизводитель Toyota ожидает роста спроса на гибриды и намерен перейти на новые аккумуляторы, которые обеспечат большую эффективность при меньших затратах на производство.