Дептранс Москвы рекомендовал водителям соблюдать осторожность из-за жары

Департамент транспорта Москвы предупредил водителей о жаркой погоде в столице и порекомендовал соблюдать повышенную осторожность. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

© Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Водителей попросили следить за своим самочувствием. При первых признаках усталости или недомогания их призвали прекращать движение и совершать остановку в безопасном месте.

Как ранее сообщали в МЧС по Москве, жара в столичном регионе продлится с 5 по 7 августа. Максимальная температура воздуха составит от +30 до +32 градусов. Гидрометцентр объявлял оранжевый уровень погодной опасности.

В МЧС на этот период попросили граждан не разводить костры, пить больше воды и как можно меньше находиться на улице под прямыми солнечными лучами. Похолодание ожидается лишь в выходные.