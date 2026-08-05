Собянин назвал угоны автомобилей в Москве экзотическим преступлением

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число угонов автомобилей в столице с 2010 года сократилось в 47 раз, и теперь это преступление стало «экзотическим», передает Autonews.

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По словам градоначальника, сегодня угоны составляют мизерную долю от общего числа преступлений. Ранее в Москве ежегодно угоняли около 10 тыс. машин. Снижение стало возможным благодаря развитию системы видеонаблюдения, распознавания лиц и другим технологиям. Кроме того, кражи из квартир уменьшились в 64 раза.

Ранее эксперты назвали самые угоняемые автомобили в России. Глава отдела исследований агентства «Национальный эксперт» Елена Варламова в беседе с NEWS.ru сообщила, что в лидерах — Kia Rio, Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Lada Vesta, Lada Granta и Renault Duster. Также угонщики проявляют интерес к китайским моделям: Chery Tiggo 7, Haval F7 и Geely.

Также ранее заместитель генерального директора дилерской компании «Авилон» по продажам новых автомобилей Ольга Петрова в беседе с Autonews заявила, что положение автомобилей, которые производятся и собираются на территории РФ, является устойчивым на фоне валютных колебаний. Она пояснила, что у таких машин длиннее производственный и финансовый цикл, часть затрат номинирована в рублях, а цены регулируются не только курсом, но и политикой производителя.