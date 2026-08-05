Geely не собирается продавать в России кроссовер Coolray с атмосферным мотором

Geely не будет продавать в России кроссовер Coolray с атмосферным мотором. Как сообщает «Российская газета», об этом заявили в пресс-службе китайской компании.

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Ранее появилась информация, что Coolray с атмосферным силовым агрегатом мощностью 122 л.с. и 6-ступенчатой коробкой передач заметили в российском учебном центре Geely в Москве. СМИ предполагали, что продажи такой версии в будущем начнутся и на российском рынке.

«Продажи такого автомобиля в РФ не планируются», — опровергли предположение в Geely.

Отмечается, что, судя по всему, данная модификация предназначена для рынков других стран ЕАЭС. При этом спрос на Geely Coolray в России растет — в июне на учет были поставлены 412 автомобилей, тогда как в первый месяц продаж, в мае, 275. Модель оснащена турбированным двигателем объема 1,5 литра мощностью 147 л.с., который работает в паре с 7-ступенчатым «автоматом» с двумя сцеплениями. Цена начинается от 2 млн 894 тысяч рублей.