Популярный корейский бренд выпустит автомобиль с дверями, как у Rolls-Royce

Корейский премиальный бренд Genesis подтвердил, что флагманский электрический внедорожник GV90 будет оснащен дверями, открывающимися в разные стороны, по аналогии с Rolls-Royce Cullinan и Ferrari Purosangue. Об этом сообщает Carscoops.

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Дебют модели ожидается до конца августа 2026 года. GV90 станет флагманом линейки и займет нишу между GV80 и G90. Серийная версия основана на концепте Neolun, показанном в 2024 году.

Главная особенность GV90 — распашные двери, которые, по словам управляющего директора Genesis Europe Петера Кроншнабля, станут уникальным предложением в этом сегменте и подчеркнут премиальный статус модели.

© Hyundai Motor

Автомобиль построят на новой платформе eM, развивающей архитектуру E-GMP, уже используемую в Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9. GV90 получит два электродвигателя и батарею емкостью 110 кВт·ч. В будущем также ожидаются гибридные версии.

Главными конкурентами GV90 на мировом рынке станут Range Rover Electric, BMW iX7, Mercedes-Benz EQS, Cadillac Escalade IQ, а также китайские премиальные электромобили, такие как Zeekr 9X и Aito M9.

В Европе, где Genesis пока не слишком популярен, компания надеется увеличить продажи с 2,5 тыс. в 2025 году до 12,5 тыс. к 2030 году. В США в прошлом году было продано более 82 тыс. автомобилей марки. Модель будет доступна в Европе, в том числе в Великобритании.