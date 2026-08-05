Спрос на мотоциклы в России взлетел в 3,5 раза

Спрос на новые мотоциклы в России вырос в этом году в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом со ссылкой на данные «Автостата» пишет РИА Новости.

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Общий объем продаж новых мотоциклов в России по итогам января-июля составил 41,3 тыс. единиц. Среди самых продаваемых - Regulmoto (6,1 тыс.), Voge (4,5 тыс.) и Motoland (3,7 тыс.). Также в пятерку вошли Racer (2,9 тыс.) и Bajaj (1,3 тыс.).

При этом мотоциклов с пробегом было реализовано 70,8 тыс. В сравнении с результатом января-июля 2022 года рост здесь составил 11%.

Ранее эксперты сообщили о том, что российский авторынок может начать сокращаться во второй половине 2026 года. По данным «Автостата», за первое полугодие продажи выросли на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, однако в июле прирост составил всего 1,2%.