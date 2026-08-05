Geely готовится к выпуску нового поколения Monjaro: что известно о машине

Geely готовится выпустить новое поколение пятиместного компактного внедорожника Monjaro (в Китае известен как Xingyue L). Как сообщает китайский портал AutoHome, новинка уже проходит испытания под внутренним индексом KX21 — машину заметили фотошпионы.

© Geely

Ожидается, что автомобиль сохранит узнаваемую вертикальную решетку радиатора с множеством прорезей, но получит полностью переработанную переднюю оптику: фары станут более вытянутыми, с дневными ходовыми огнями в верхней части и линзованными фарами ближнего света в нижней. Бампер будет выполнен в фирменном стиле Geely с хромированными вставками по бокам. Размер колес составит 235/50 R20.

© AutoHome

Салон, предположительно, сохранит двойной изогнутый дисплей, объединяющий приборную панель и центральный экран мультимедиа. Судя по шпионским снимкам, центральный тоннель и сидения будут близки к актуальной модели Monjaro.

Также обновленный внедорожник получит три варианта двигателя: стандартную бензиновую версию, i-HEV («мягкий» гибрид из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя на 175 кВт) и PHEV (подзаряжаемый гибрид). О наличии последнего свидетельствует наличие лючков для зарядки и заправки бака на обоих сторонах тестового прототипа. На крыше в будущем могут появиться лидары для систем автономного вождения, хотя на текущих тестовых машинах он не замечен.

Предполагаемая дата официального анонса и продаж пока неизвестны. Цена нового Monjaro пока тоже не сообщается.