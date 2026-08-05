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Geely готовится к выпуску нового поколения Monjaro: что известно о машине

Никита Бородкин

Geely готовится выпустить новое поколение пятиместного компактного внедорожника Monjaro (в Китае известен как Xingyue L). Как сообщает китайский портал AutoHome, новинка уже проходит испытания под внутренним индексом KX21 — машину заметили фотошпионы.

Geely готовится к выпуску нового поколения Monjaro: что известно о машине
© Geely

Ожидается, что автомобиль сохранит узнаваемую вертикальную решетку радиатора с множеством прорезей, но получит полностью переработанную переднюю оптику: фары станут более вытянутыми, с дневными ходовыми огнями в верхней части и линзованными фарами ближнего света в нижней. Бампер будет выполнен в фирменном стиле Geely с хромированными вставками по бокам. Размер колес составит 235/50 R20.

© AutoHome

Салон, предположительно, сохранит двойной изогнутый дисплей, объединяющий приборную панель и центральный экран мультимедиа. Судя по шпионским снимкам, центральный тоннель и сидения будут близки к актуальной модели Monjaro.

Также обновленный внедорожник получит три варианта двигателя: стандартную бензиновую версию, i-HEV («мягкий» гибрид из 1,5-литрового турбомотора и электродвигателя на 175 кВт) и PHEV (подзаряжаемый гибрид). О наличии последнего свидетельствует наличие лючков для зарядки и заправки бака на обоих сторонах тестового прототипа. На крыше в будущем могут появиться лидары для систем автономного вождения, хотя на текущих тестовых машинах он не замечен.

Предполагаемая дата официального анонса и продаж пока неизвестны. Цена нового Monjaro пока тоже не сообщается.