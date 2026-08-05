Сбер и PangoCars запустили программу кредитования авто с пробегом

Федеральная автомобильная экосистема PangoCars, специализирующаяся на продаже проверенных авто с пробегом от официальных дилеров, начала сотрудничать Сбером в рамках своец программы автокредитования Pango Credit. Покупатели смогут оформить автокредит на специальных условиях от Сбера во всей партнёрской сети компании.

Новая программа работает по принципу единого окна. Сбер интегрирован в платформу PangoCars, поэтому дилерам не потребуется отдельно заключать соглашение с банком и настраивать собственные процессы выдачи кредитов.

Покупатели смогут оформить кредит на авто без первоначального взноса на срок до 120 месяцев. По программе разрешено приобретать машины возрастом до 20 лет. В PangoCars подчёркивают, что специальные условия доступны только в партнёрской дилерской сети.

По оценке PangoCars, подключение нового финансового партнёра позволит увеличить объём кредитных продаж в сети на 16–20%. В компании рассчитывают, что сотрудничество повысит долю одобренных заявок и сделает подержанные автомобили доступнее для покупателей.

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