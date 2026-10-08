Штраф до 15 000 рублей: россиянам напомнили о замене водительских прав в октябре

Автопродление было отменено в конце 2025 года.

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Водительские удостоверения, срок действия которых истёк в октябре 2023 года и был автоматически продлён на три года, в октябре 2026-го стали недействительными. Такие права нужно заменить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Автоматическое продление было введено постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 353. Эту меру распространили на права, у которых дата окончания приходилась на период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года.

Механизм был простым: к дате, указанной в удостоверении, автоматически прибавлялись три года. Водителю не нужно было обращаться в ГИБДД, получать новый пластик или ставить отдельную отметку. Документ продолжал действовать без дополнительных процедур.

Период автопродления завершился в 2025 году, а с 1 января 2026-го новые удостоверения с истекающим сроком уже не продлеваются автоматически. Поэтому ориентироваться нужно не на прежние послабления, а на дату в самих правах.

Проверить, касается ли это ваших водительских прав, можно по графе 4b на лицевой стороне удостоверения. К указанной там дате нужно прибавить ровно три года. Если срок действия закончился в октябре 2023 года, значит, садиться за руль с таким документом нельзя.

Дальше процесс пойдёт по тому же графику — месяц за месяцем. Права, срок которых истёк в ноябре 2023 года, станут недействительными в ноябре 2026-го, декабрьские — в декабре. Последними в этой цепочке будут удостоверения с датой окончания в декабре 2025 года: они сохранят силу до декабря 2028-го.

Заменить водительское удостоверение можно через «Госуслуги», в подразделении ГИБДД или в МФЦ. Для оформления понадобятся медицинская справка и оплаченная госпошлина. Пересдавать экзамен не требуется: речь идёт о стандартной замене прав после окончания срока действия.

Управление автомобилем с недействительным удостоверением приравнивается к езде без прав. По статье 12.7 КоАП РФ за это предусмотрен штраф от 5 000 до 15 000 рублей.

Замена водительского удостоверения по истечении срока действия: полное руководство для автомобилистов