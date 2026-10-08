В Европе придумали новый способ защиты от китайского автопрома

Китайские гибриды быстро набирают популярность в Европе, и теперь Евросоюз готовится ограничить их поставки — один из вариантов предполагает квоты на импорт.

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Брюссель задумался о новом барьере для китайских автопроизводителей после резкого роста продаж их машин в Европе. Еврокомиссия обсуждает временное ограничение импорта гибридов по принципу тарифной квоты: определенный объем машин можно будет ввезти по обычным правилам, а на автомобили сверх установленного лимита могут начислять дополнительную пошлину, сообщает Bloomberg.

Причина проста: китайские бренды все увереннее чувствуют себя именно в сегменте гибридов. В августе они заняли почти 12% европейского рынка новых автомобилей, а среди гибридов их доля дошла примерно до 25%. Для подключаемых гибридов показатель оказался еще выше — около трети продаж.

При этом полностью электрические автомобили китайского производства уже находятся под повышенными европейскими пошлинами. На этом фоне производители из КНР стали активнее продвигать в Европе полуэлектрические модели, которые пока не столкнулись с такими же жесткими ограничениями.

Теперь Евросоюз хочет проверить на гибридах новый подход к защите своего рынка. Если Брюсселю удастся ограничить растущий поток машин без серьезных последствий для торговли, похожий механизм могут использовать и в других отраслях, где импорт из Китая быстро растет.

Окончательного решения пока нет. Торговый комиссар ЕС Марош Шефчович должен обсудить ситуацию в Пекине с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. В Брюсселе рассчитывают договориться с Китаем и не доводить дело до нового витка торгового конфликта.

Пекин уже дал понять, что добровольно ограничивать экспорт гибридов не хочет. В китайском Минкоммерции ранее заявили, что подобные ограничения противоречат правилам ВТО и принципам свободной конкуренции.

Для европейских автопроизводителей ситуация выглядит неоднозначно. С одной стороны, ограничения могут немного притормозить китайских конкурентов. С другой — ответные меры Пекина способны ударить по европейским компаниям, которые сами активно работают на китайском рынке.

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