АвтоВАЗ рассказал о мультимедиа Lada Azimut с сервисами Сбера

В новом кроссовере навигация, музыка, голосовой помощник и часть настроек автомобиля собраны в единой системе с технологиями Сбера.

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Кроссовер Lada Azimut получил новую мультимедийную платформу с сервисами Сбера. С ее помощью водитель может проложить маршрут в 2ГИС, включить музыку, обратиться к голосовому помощнику или оплатить топливо, не переключаясь на смартфон, рассказал официальный Телеграм-канал АвтоВАЗа.

Основой системы стал 10-дюймовый экран. Навигация 2ГИС работает онлайн и офлайн, а за голосовое управление отвечает виртуальный ассистент Сбера на базе GigaChat. Он помогает искать нужные места, строить маршруты и управлять музыкой.

© АвтоВАЗ

Через экран доступны и некоторые функции самого автомобиля. Например, можно управлять климатом, подсветкой салона и режимами вождения, а на заправке — оплатить топливо, в том числе бонусами Спасибо. Авторизация по Сбер ID открывает доступ к дополнительным возможностям сервисов Сбера и партнеров.

При этом полностью переводить управление автомобилем на сенсорный экран не стали. Климат-контроль и подогрев сидений вынесены на физические кнопки — нужную настройку можно включить привычным способом, не отвлекаясь на поиск пункта в меню.

Два дисплея в салоне дополняют друг друга: перед водителем остается основная информация о поездке, а центральный экран отвечает за навигацию, музыку и другие функции. В итоге мультимедиа становится единым цифровым интерфейсом автомобиля, а не просто экраном для запуска приложений.

© АвтоВАЗ

Для онлайн-сервисов используется встроенный SIM-профиль СберМобайла. В системе также доступен музыкальный сервис Звук: расширенная версия открывается при наличии подписки СберПрайм.

Серийное производство Lada Azimut стартовало 25 сентября. В продажу кроссовер должен выйти в конце ноября — начале декабря.

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