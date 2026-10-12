Продажи новых авто упали на 13% после рекордной недели

При этом в «Автостате» надеются, что октябрь станет лучшим месяцем 2026 года.

© Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

После рекордной 40-й недели, за которую на учет в ГИБДД встали 33,2 тысячи новых легковых автомобилей, российский авторынок пошел на спад. С 5 по 11 октября в стране продали 28 948 машин — на 12,8% меньше, чем неделей ранее, и на 19,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, рассказал гендиректор «Автостата» Сергей Целикова.

Несмотря на заметное снижение в рамках одной недели, начало октября пока дает основания для осторожного оптимизма.

«В целом, можно констатировать, что продажи в начале текущего месяца идут лучше, чем в предыдущем. Можно надеяться, что октябрь будет выше сентября, да и в целом октябрь должен стать лучшим текущим месяцем в этом году», — написал Целиков в своем Телеграм-канале.

При этом эксперт не ждет повторения рекордов прошлых лет. В октябре 2025 года в России продали 165,7 тысяч новых легковых автомобилей, а в октябре 2024-го — 171,2 тысяч. В обоих случаях спрос подстегнуло ожидание повышения утилизационного сбора.

«Но октябрьских рекордов двух предыдущих лет ожидать не стоит. В этом году пока все спокойно», — предупредил Целиков.

Продажи новых легковых автомобилей в России выросли за девять месяцев на 7,2%