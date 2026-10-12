Московских водителей предупредили о подорожании проезда по МСД

Стоимость вырастет с 19 до 25 рублей.

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С 16 октября стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик по будням вырастет на 6 рублей — до 25 рублей за участок. Об этом сообщили в столичном Департаменте транспорта.

Новый тариф будет действовать с 07:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. В остальное время по будням проезд останется бесплатным. Не придется платить и в выходные и праздничные дни. Таким образом, магистраль будет доступна бесплатно 70% времени суток в будни. Стоимость транзитного проезда не изменится и составит 950 рублей.

В Дептрансе объяснили повышение тарифа ростом нагрузки на магистраль. В этом году МСД соединили с Южно-Лыткаринской автодорогой. Новая связка позволила автомобилистам строить альтернативные маршруты и перераспределила транспортные потоки, однако одновременно увеличила интенсивность движения. В сентябре по МСД ежедневно проезжали на 20 тысяч автомобилей больше, чем годом ранее. Рост трафика составил 5%.

«Тариф — это инструмент, который используется для регулирования трафика. Он помогает сохранить загрузку диаметра на уровне 6 баллов, не допустить увеличения интенсивности движения и продолжать делать поездки по МСД прогнозируемыми и быстрыми», — пояснили в Дептрансе.

При этом участок считается платным, только если автомобиль въехал на него и выехал с него в пределах платного времени. Например, если водитель заехал на участок в 06:55, а выехал в 07:30, платить не придется. То же правило действует при поездке с 10:55 до 11:30. Стоимость всех поездок за сутки суммируется, а единый счет выставляется в течение пяти дней.

Проезд по МСД всегда остается бесплатным для машин оперативных служб, почты, коммунальной техники, городского транспорта, школьных автобусов, а также такси с лицензией Москвы или Московской области.

Оплата проезда по МСД в Москве: бесплатное время, стоимость и штрафы за неуплату