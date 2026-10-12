BMW показала новую бронированную «семерку»

Внешне бронированный седан не отличить от обычного BMW 7 Series.

© BMW

BMW представила Concept 7 Protection — бронированный седан на базе BMW 7 Series. Это не тяжёлая спецмашина «на все случаи», а обычная с виду представительская «семёрка» с повышенной защитой и привычным уровнем комфорта.

Для автомобилиста, которому нужна безопасность в поездках, это меняет главное: защиту больше не обязательно прятать за грубой внешностью и жёсткими компромиссами. Такие машины могут быть нужны частным клиентам, компаниям и организациям с понятным профилем риска.

Concept 7 Protection не заменяет старшие защищённые версии. В линейке он стоит ниже BMW 7 Series Protection с уровнем защиты VR9 и опцией VPAM 10, а также ниже BMW X5 Protection VR6. То есть это не максимальный бронированный седан BMW. Это более прикладная защищённая BMW 7 Series для маршрутов, где важны незаметность, ежедневная эксплуатация и быстрый уход от лишнего внимания.

© BMW

Техническая база — BMW M760e xDrive. У концепта подключаемый гибрид: 3,0-литровая рядная «шестёрка» на 426 л.с., электромотор на 197 л.с. в 8-ступенчатом Steptronic и полный привод xDrive. Суммарно система выдаёт 612 л.с. и 800 Нм. Из-за дополнительной массы BMW перенастроила шасси, тормоза, силовую установку и ассистентов водителя.

В салоне защитное назначение почт незаметно: кожа BMW Individual Merino цвета Smoke White, алькантара, потолок BMW M Anthracite Alcantara, солнцезащитное остекление и электрические шторки. Вместо обычного зеркала — цифровой салонный дисплей для обзора назад. В задней части салона имеется индивидуальная консоль со складным столиком, беспроводной зарядкой и холодильником. Для обычных BMW 7 Series такая консоль должна появиться во второй половине 2027 года.

© BMW

Защита построена вокруг пассажирской капсулы. Прозрачные элементы — пулестойкие стёкла, заметно толще серийных. Непрозрачные зоны усилены баллистической сталью и армированными композитами: двери, стыки дверей, остекления и кузова, задние треугольные окна, перегородка моторного отсека и задняя стенка. Под штатной панорамной крышей спрятан дополнительный защитный слой. Шторка люка при этом всегда закрыта.

BMW Concept 7 Protection соответствует новому стандарту BayB. Защита рассчитана на отдельные распространённые пистолетные боеприпасы, включая 9×19 мм и.44 Magnum. Для связи с людьми снаружи есть интерком с внешними и внутренними микрофонами и динамиками. При нападении включается система тревоги со световыми и звуковыми сигналами. Передние и задние боковые окна имеют электропривод, но полностью не опускаются.

Concept 7 Protection показывает, куда BMW может расширить линейку защищённых автомобилей. Первый фокус — отдельные европейские рынки. Сроки запуска и тираж компания не раскрывает.

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