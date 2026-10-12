Volga готовит обновление одной из своих моделей

Раскрыты подробности модернизации младшего кроссовера K40.

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Кроссовер Volga K40, похоже, получит доработанную версию. На снимках с Горьковского автозавода (ГАЗ) заметили изменения в салоне, причем одно из них касается физических кнопок — их стало больше.

В нынешнем исполнении K40 многие функции управления вынесены на вертикальный экран мультимедийной системы. На новых фотографиях, опубликованных Авто Mail, вместо одной кнопки на центральной консоли видны четыре. Для чего именно они предназначены, пока неизвестно. В интерфейсе мультимедиа также заметен значок VK Музыки.

Судя по снимкам, темно-синюю обивку сидений заменили черной с другим рисунком и фактурой. Изменится ли вместе с интерьером оснащение кроссовера и когда обновленная версия появится в продаже, Volga пока не сообщала.

K40 — среднеразмерный кроссовер возрожденной российской марки. Модель предлагается с бензиновыми турбомоторами мощностью 147 и 200 л.с., передним или полным приводом. Стартовая цена — 2,849 млн рублей.

Помимо K40, в линейке Volga есть флагманский кроссовер K50 и бизнес-седан C50. Все три модели поступили в продажу 19 июня 2026 года.

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