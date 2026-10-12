Evolute раскрыл цену кроссовера i-Sky после запуска нового производства

Электрокроссовер Evolute i-Sky теперь выпускают методом мелкоузловой сборки.

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Российский бренд гибридных и электрических автомобилей Evolute объявил о запуске производства кроссовера i-Sky по полному циклу на заводе в Липецкой области. Теперь здесь будут не только проводить сборку автомобилей этой модели, но и сваривать и красить кузова — первые машины уже отправились к дилерам, рассказали в пресс-службе марки.

Evolute i-Sky оснащен электродвигателем мощностью 218 л.с. и крутящим моментом 310 Н·м. Разгон до 100 км/ч занимает 8 секунд, максимальная скорость — 160 км/ч. Батарея емкостью 62 кВт·ч обеспечивает запас хода до 424 км. Быстрая зарядка с 30% до 80% занимает 28 минут.

Длина кроссовера составляет 4685 мм, колесная база — 2775 мм, дорожный просвет — 180 мм. В оснащение входят мультимедийная система с экраном диагональю 14,6 дюйма, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, панорамная крыша со сдвижным люком, камеры кругового обзора и электропривод двери багажника.

Для российских условий предусмотрены обогрев передних сидений, рулевого колеса, заднего стекла и форсунок стеклоомывателя. Также заявлены шесть подушек безопасности, система ЭРА-ГЛОНАСС и функция внешнего питания мощностью 3,3 кВт, позволяющая подключать к автомобилю электроприборы.

i-Sky впервые представили в России в марте 2023 года, а серийное производство запустили в ноябре того же года. В линейке Evolute кроссовер занимает место между компактным электромобилем i-Joy и флагманским гибридным i-Space.

Цена Evolute i-Sky с учетом скидки по программе производителя начинается от 3 255 000 рублей. Заказы принимают во всех официальных салонах марки в России.

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Состоялась премьера нового кроссовера Evolute i-Sky: характеристики и ключевые особенности