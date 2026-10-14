Владельцев автомобилей предупредили о доначислении утильсбора

Даже если машину уже несколько раз перепродали, таможня может потребовать доплату от нынешнего собственника. Как не столкнуться с неожиданными расходами?

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Новый владелец автомобиля может получить требование доплатить утильсбор, даже если сам не ввозил машину в Россию. Это возможно, если предыдущий собственник воспользовался льготной ставкой, а затем продал автомобиль раньше чем через год. Об этом рассказала компания Major Expert в сообщении, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Льготный утильсбор действует для физических лиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования. Для машин не старше трех лет он составляет 3400 рублей, для автомобилей старше трех лет — 5200 рублей. Одно из ключевых условий — владеть машиной не менее года. Если её перепродали раньше, таможня может расценить ввоз как коммерческий и доначислить сбор до полной ставки. В таком случае доплата может составить сотни тысяч рублей и более — в зависимости от характеристик автомобиля.

Проблема в том, что претензия может прийти не только первому владельцу. Письма обычно направляют всем собственникам в цепочке перепродаж — от того, кто ввёз машину, до текущего владельца. Если прежние собственники не отвечают, уже продали автомобиль или отказываются платить, разбираться приходится тому, у кого машина находится сейчас.

Игнорировать письмо от таможни опасно. Со временем это может привести к аннулированию электронного паспорта транспортного средства. После этого автомобиль нельзя будет продать или поставить на учёт в ГИБДД. Проверить уплату утильсбора можно на сайте ФТС, однако такие сведения носят справочный характер и не дают полной гарантии, что вопросов позже не возникнет.

Если проблема обнаружилась уже после покупки с рук, вариантов немного: договариваться с продавцом о компенсации или обращаться в суд, требуя расторгнуть сделку и вернуть деньги. Такой процесс может занять много времени, а результат не гарантирован: продавец может отказаться платить, пропасть или оказаться неплатёжеспособным. При покупке у официального дилера ответственность обычно несёт продавец: он может вернуть деньги, заменить автомобиль или самостоятельно урегулировать вопрос с предыдущим владельцем.

Перед сделкой стоит отдельно проверять историю ввоза автомобиля и документы по утильсбору, а не ограничиваться только базовыми проверками залогов, ДТП и ограничений на регистрацию. Особенно внимательно нужно относиться к машинам, недавно ввезённым в Россию и быстро сменившим владельца.

«Самая простая рекомендация – покупать автомобиль у проверенного участника рынка, который следит за своей репутацией. Такому дилеру продать один проблемный автомобиль намного дороже с точки зрения последующих рисков, чем проверить машину, понять ее историю и, если она проблемная, просто с ней не связываться», – дал совет руководитель Major Expert Давид Павлов.

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