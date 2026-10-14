Сбер проведёт свой первый форум автомобильной индустрии

Лидеры бизнеса и представители госорганов обсудят будущее автомобильного рынка.

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22 октября в московском пространстве «Тау» (Рязанский проспект, д. 8А, с. 1) Сбер впервые проведёт стратегический форум «Для тех, кто рулит». Участники обсудят, как меняется экономика автомобильного рынка, что сегодня определяет спрос и какие решения будут формировать автобизнес в ближайшие годы, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в редакцию «Рамблер/авто».

Форум соберёт свыше 500 топ-менеджеров автопроизводителей, дилерских холдингов, банков, цифровых и технологических компаний — тех, кто непосредственно влияет на развитие автоиндустрии. К участию приглашены представители профильных органов государственной власти — Минтранса и Минпромторга. В мероприятии также примут участие компании-партнёры банка — СберАвто, Ситидрайв, СберСтрахование, Navio, СберЛизинг и 2ГИС. Они представят решения для покупки, содержания и использования автомобиля.

В деловой программе спикеры обсудят, каким будет автомобильный бизнес в ближайшие годы, как цифровая трансформация меняет опыт водителя, что в отрасли стоит менять, а что — сохранять, какие вызовы стоят перед рынком и как на них отвечать. Международные эксперты расскажут о практиках, которые уже применяются на автомобильных рынках других стран. Формат встреч — дискуссии, вопросы из зала, голосования и разбор реальных кейсов.

Гостей также ждёт насыщенная офлайн-программа: демонстрация технологий автономного транспорта от партнёров Сбера, вечерняя шоу-программа, нетворкинг с первыми лицами отрасли. А ещё — автомобильная экспозиция, где гости смогут увидеть новые модели и технологические решения участников рынка.

Кирилл Царёв, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«За любыми цифрами рынка — динамикой продаж, долями, прогнозами — всегда стоит человек. Тот, кто выбирает свою первую машину или имеет большой водительский стаж, кто пользуется личным автомобилем или берёт его в аренду. У каждого человека за рулём — своя история, свои маршруты и свои ожидания. Поэтому на форуме мы собираем тех, кто определяет развитие отрасли, чтобы обсудить, как выстроить процессы на российском авторынке таким образом, чтобы они точно соответствовали актуальным потребностям пользователей. Сбер всегда готов делиться данными, технологиями и экспертизой — сильные решения рождаются в партнёрстве. И выигрывать от них должны и бизнес, и человек за рулём».

Сбер объединяет цифровую и финансовую инфраструктуру для покупки, продажи и использования автомобиля — как компаниями, так и частными лицами — в экосистему. Каждый второй клиент банка является автолюбителем: это помогает накапливать и анализировать данные об экономике покупки и владения машиной, структуре и миграции спроса, региональных различиях и финансовых возможностях покупателей. На форуме Сбер представит аналитику на основе этих данных и поделится взглядом на ключевые тенденции отрасли. Для участия в форуме необходимо пройти регистрацию через специальную форму на сайте мероприятия.

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