Корейская марка передумала выпускать автомобили в России: названа причина

Запуск производства был запланирован на вторую половину 2026 года.

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Корейская автомобильная марк KGM (экс-SsangYong) отложила планы по запуску производства автомобилей в России. Вместо подготовки к локализации компания сосредоточится на продаже уже ввезенных машин, сообщает «Российская газета».

KGM официально вернулась на российский рынок в феврале 2025 года и остается единственным южнокорейским автопроизводителем, работающим в стране. Однако за три квартала 2026 года продажи марки составили всего 2,6 тыс. автомобилей. На фоне такого слабого спроса компания решила не торопиться с организацией производства.

«Озвученные нами ранее планы по локализации производства бренда в РФ во второй половине 2026 откладываются до момента стабилизации спроса на отраслевом рынке», – заявили в KGM.

Выход нового кроссовера Actyon на российский рынок сдвинули на 2027 год, точная дата дебюта пока не называется.

Сейчас в России продаются четыре модели KGM: Tivoli и Korando по цене от 3 395 000 рублей, Torres — от 4 125 000 рублей и Rexton — от 5 640 000 рублей.

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