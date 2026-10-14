Суды стали реже наказывать водителей за выезд на встречку. В чем причина?

В 2025 году суды наказали за такое нарушение 115,8 тысяч автомобилистов.

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В России стало меньше водителей, которых суды наказывают за выезд на встречную полосу. В 2025 году к ответственности за такое нарушение привлекли 115,8 тысяч человек — на 9% меньше, чем годом ранее. Эти данные приводит «Коммерсантъ» по ссылкой на Судебный департамент Верховного суда.

Около 105 тысяч водителей получили штрафы, еще 9,9 тысяч лишились прав. За повторный выезд на встречную полосу наказали 10,2 тысяч человек — на 10% меньше, чем в 2024 году.

Одновременно сократилось число аварий такого типа. В 2025 году произошло 9,8 тысяч ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. Это на 8,1% меньше, чем годом ранее.

Эксперты связывают снижение числа наказаний с изменением культуры вождения и улучшением организации движения. По их мнению, водители стали спокойнее вести себя на дорогах, а разметка и разделительные барьеры чаще препятствуют выезду на встречную полосу. Дополнительным фактором могло стать повышение штрафа за такое нарушение с 5000 до 7500 рублей с 1 января 2025 года.

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