Франция и ФРГ нашли формулу спасения автопрома

Париж и Берлин договорились о совместных шагах, которые должны помочь автопрому Европы перейти на чистые виды транспорта. Заявление распространила пресс-служба кабинета ФРГ.

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В тексте говорится, что обе страны хотят провести перестройку отрасли, не отказываясь от климатических задач и сохраняя выпуск будущих машин в Европе. Курс остаётся прежним, сокращать выбросы углекислого газа и одновременно наращивать возможности Европы в создании и выпуске машин на электротяге нового поколения.

По мнению сторон, правило европейского приоритета на практике должно увязать переход к чистой мобильности с ростом вложений, инноваций и выпуска во Франции, ФРГ и других странах Европы. Для этого Париж и Берлин предлагают широкий набор шагов. Он соединяет жёсткий европейский график декарбонизации с гибкостью регулирования, которая учитывает нейтральный подход к технологиям и текущую ситуацию на рынке. В проекте есть стимулы для инвестиций, научных работ, размещения производств в Европе и устойчивых цепочек поставок.

В документе сказано, что такой сбалансированный подход даст ЕС возможность защищать климат, не теряя технологической самостоятельности и позиций на мировом рынке. Париж и Берлин намерены использовать договорённости, чтобы быстро согласовать общую позицию со всеми европейскими партнёрами. В заявлении подчёркнута цель — европейский автопром, способный конкурировать, внедрять новое и снижать углеродный след, выпускающий продукцию в Европе и формирующий рабочие места будущего.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал день хорошим для автомобилистов и для сохранения рабочих мест в Германии, Франции и Европе. В X он написал, что вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном согласовал набор шагов, который обеспечивает свободу выбора, нейтралитет по технологиям и соблюдение климатических целей. Мерц считает это сигналом для отрасли о готовности инвестировать.

До сих пор Франция сопротивлялась любому смягчению запрета на машины с двигателями внутреннего сгорания. Ещё в декабре прошлого года Еврокомиссия предложила разрешить регистрацию новых автомобилей с ДВС в ЕС и после 2035 года. Это фактически означало бы отход от ранее согласованного полного отказа от таких двигателей. Сейчас предложения рассматривают Европарламент и Совет стран — членов ЕС. Без одобрения обоих органов они не смогут вступить в силу.