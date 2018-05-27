В 2018 году в Псковской области будут отремонтированы восемь искусственных дорожных сооружений

Комитет по транспорту администрации Псковской области опубликовал план по капитальному ремонту и строительству искусственных дорожных сооружений в 2018 году, в их список вошли только те объекты, работы по которым начинаются в этом году. В соответствии с планом, будут отремонтированы мост через реку Галинка в Островском районе и мост через реку Нища в Опочецком районе. Капремонт ждёт мост через реку Коломенка в Порховском районе, через ручей на автодороге Порхов — Успенье в Порховском районе и через этот же ручей, но уже в Дедовичском районе. Также в Дедовичском районе отремонтируют мост через реку Кобылица, ещё два объекта капремонта находятся в Бежаницком районе: это мост через реку Чёрная и мост через ручей на автодороге Порхов — Успенье. Кроме того, планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения от автодороги Псков — Великий Новгород до станции Кебь-1, строительство будет проходить в 2018-2019 годах. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».