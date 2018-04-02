Ещё
В Волжском состоится выставка-продажа пасхальных куличей
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Волжском состоится выставка-продажа пасхальных куличей 

АиФ Волгоград 1 час назад
Фото: АиФ Волгоград
Продажа пасхальных куличей состоится в Волжском с 5 по 7 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации города, приобрести продукцию местных товаропроизводителей можно будет по улицам Оломоуцкой, 31а; Мира, 41 и 75а; Горького, 25.
Кроме того, выставка-продажа пасхальных куличей пройдет 7 апреля с 08:00 и около Центрального рынка по проспекту Ленина, 94.
Добавим, в дни празднования Пасхи, Красной горки и Радоницы продовольственные товары, безалкогольные напитки и хлебобулочные изделия будут продаваться также на территории, прилегающей к кладбищу № 2 (у центрального входа и у в хода со стороны трассы «Каспий»).
АиФ Волгоград: последние новости
С 9 апреля большегрузам запретят ездить по дорогам Волгоградской области В Волгограде иномарка протаранила дом В Волгограде «скорая» врезалась в «Ладу, пострадали четыре человека
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда253
Отменить штрафы из-за светоотражающих жилетов
Автомобили дорожают с 1 апреля157
Стартовали продажи нового Renault Duster
Разрешить тонировку
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
01:00
Бензин подскочит в цене в ближайшее время
Автоновости Статьи
00:10
«Полностью неуправляемый» кабриолет предложит Honda
Автоновости
00:47
Полицейский сбил машину, а потом пешехода
ДТП
00:25
«Постучали и сказали: твой ребенок мертвый лежит»
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение