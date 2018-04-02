В Волжском состоится выставка-продажа пасхальных куличей

Продажа пасхальных куличей состоится в Волжском с 5 по 7 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе администрации города, приобрести продукцию местных товаропроизводителей можно будет по улицам Оломоуцкой, 31а; Мира, 41 и 75а; Горького, 25.

Кроме того, выставка-продажа пасхальных куличей пройдет 7 апреля с 08:00 и около Центрального рынка по проспекту Ленина, 94.

Добавим, в дни празднования Пасхи, Красной горки и Радоницы продовольственные товары, безалкогольные напитки и хлебобулочные изделия будут продаваться также на территории, прилегающей к кладбищу № 2 (у центрального входа и у в хода со стороны трассы «Каспий»).