Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым

Плата за скоростьОт Москвы на юг ведут два параллельных пути. Выбираем выстроенный к сочинской Олимпиаде платный хайвей М-4 «Дон», отделенный от мира отбойниками и шумозащитными экранами. Две полосы в каждую сторону, отличное покрытие, отсутствие светофоров и разрешенная (местами) скорость в 110 км/ч — именно такой и должна быть дорога на курорт. Но за проезд по ней надо заплатить 890 рублей — если ехать днем на легковой машине и рассчитываться наличными. Ночью дешевле. С 28 мая стоимость проезда легковушек по М-4 возрастет на 200 рублей. «Летний тариф» введен на 10 платных участках в Московской, Тульской, Липецкой и Воронежской областях и будет действовать до 30 сентября. Съел и поехалДве тысячи километров в один присест не одолеешь. Из четырех посещенных по ходу следования закусочных три были так себе, а одна великолепна — находится она в крымском селе Горностаевка и избавляет от неприятного послевкусия после разбитой дороги за Керчью. А чтобы не мучила изжога, ориентируйтесь на дальнобойщиков — они едят в правильных местах. Стоимость бензина по дороге на юг вырастает в среднем на рубль. Самое дорогое топливо в Крыму — 45,98 руб. /л. Учтите, что там нет российских топливных брендов и бонусные карты не работают. С ночлегом на М-4 тоже нет проблем. Можно бронировать номер либо просто заехать в первый попавшийся мотель. Отдельный номер с удобствами обойдется в 2000 рублей, еще за тысячу к ним добавятся кондиционер, Wi-Fi и завтрак. После пересечения Керченского пролива качество еды и жилья вырастает на порядок за те же деньги. Секретный фарватерНа хайвее чувствуешь себя капсулой пневмопочты: несет тебя в нужном направлении, сложно свернуть не туда. Первое затруднение ждет на 518-м километре (объезд Воронежа). Отсюда к Ростову ведут сразу три дороги: бесплатная, медленная платная через населенные пункты и скоростной обход, проезд по которому дороже на 40 рублей. Путь на магистраль выделен на указателях зеленым. Дальше можно смело катить (не забывая оплачивать) 140 километров до села Лосево — самого узкого места всего маршрута. Иногда движение замирает совсем, а на обочинах появляются местные жители, предлагающие за 500 рублей провести машину по полям. Цивилизованный обход «бутылочного горлышка» планируют запустить в 2020 году. Лосево мы проехали более-менее резво, а постоять пришлось под Шахтами — из-за ремонта трассы. Зато и платный участок здесь всего один. А 270 километров между Ростовом-на-Дону и Краснодаром вообще идеальны: ни ремонта, ни платных участков, между полосами установлены ажурные экраны, защищающие от встречных фар. На полпути к Краснодару, в станице Кущевской, навигатор норовит увести с «Дона» на региональную трассу Р-268 — так, мол, на 40 километров короче. Не верьте — выигрыш в расстоянии оборачивается утомительной поездкой по двухполосному шоссе за дымящей фурой. Оптимальный маршрут — до Краснодара и по окружной на Тамань. Кстати, о навигаторах — карты для них лучше скачать заранее. Вскоре после въезда в Ростовскую область мобильный Интернет исчез и вновь появился лишь по возвращении в ЦФО. Еще интереснее со связью в Крыму: из четырех федеральных операторов там присутствует один, остальные вверяют своих абонентов местным компаниям. С 16 мая открылось регулярное автомобильное движение по Крымскому мосту. Чуть больше 15 минут потребовалось нам, чтобы преодолеть расстояние в 19 километров до крымского берега. Впечатления фантастические! Казалось, мы не просто мчались с ветерком по идеально ровному и гладкому асфальту от одного берега к другому, а парили в воздухе вместе с другими автомобилями. Проезжая под гордостью Крымского моста — белоснежной аркой, запечатлели этот момент на фотообъектив. Но только в движении: остановки на мосту запрещены, а максимально разрешенная скорость — 90 километров в час. Кубанский автоподход к Крымскому мосту полностью укомплектован, к середине лета там появятся заправки, кафе, станции техобслуживания, места отдыха для водителей и ярмарки местных товаров. Автотрассу «Таврида» в Крыму должны полностью сдать в эксплуатацию только к концу 2020 года. Ну а пока автомобилистов со стороны Крыма ожидает двухполосная дорога, находящаяся, прямо скажем, в удручающем состоянии. Как убедились корреспонденты «РГ», местами она сильно разбита, местами из-за строительных работ скорость движения сильно ограничена. КурортИз Керчи в Ялту ведут две дороги: через Симферополь и вдоль берега. Если вы желаете попасть к месту назначения без лишних хлопот, имеет смысл ехать через Симферополь. Со временем шоссе Р-260 превратится в четырехполосный хайвей «Таврида», но не в этом сезоне. Покрытие действующей дороги вполне приличное — правда, из Керчи нас отправили в 10-километровый обход по щебенке. Приморская дорога сложнее, но одна из самых красивых в России. По прямой до Алушты 50 километров, на деле они превращаются в 100. Узкая трасса вьется, как пьяная гусеница, средняя скорость составляет 50 км/ч. Но открывающиеся по сторонам виды с лихвой искупают все неудобства. Надо рулить, а то и ахнуть не успеешь!С 28 мая стоимость проезда легковушек по М-4 возрастет на 200 рублейКрутые и извилистые улочки Ялты рассчитаны разве что на даму с собачкой. Приходится просачиваться между авто у обочин и курортниками, фланирующими от одного винного магазинчика к другому. Зато в конце пути нас ждал ошвартованный у набережной ослепительный парусник, уютный номер в увитой виноградом гостинице, жареная барабулька и отдаленный шум прибоя на террасе. Одним словом, курорт. Маршрут и расходы— Москва-Воронеж-Ростов-Краснодар-Темрюк-Керчь-Ялта — 1800 километров;— бензин — 164 литра, 7300 рублей;— платная дорога — 890 рублей;— ночлег на трассе — 3000 рублей;— гостиница в Ялте — 2500 рублей;— еда — 1400 рублей.