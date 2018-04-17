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В Самаре проводится очистка подвижного состава общественного транспорт
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В Самаре проводится очистка подвижного состава общественного транспорт 

АиФ-Самара 53 минуты назад
Фото: АиФ-Самара
До конца апреля, пока продолжается городской месячник по благоустройству, подвижной состав общественного транспорта Самары приведут в порядок после зимнего сезона, сообщает администрация областного центра.
Комплексная очистка идет полным ходом в депо Трамвайно-троллейбусного управления.
«Кроме профессиональных мойщиков, традиционно на добровольной основе в этой работе задействуются все сознательные сотрудники предприятия, ведь парк в обслуживании — значительный: 424 трамвая и 232 троллейбуса. Очистка выполняется как снаружи, в специальном автоматическом устройстве, так и внутри, вручную и с помощью пылесосов», — сообщил заместитель директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бобков.
Применяется обычная бытовая химия с неагрессивным составом, чтобы пассажиры-аллергики не почувствовали дискомфорта.
Весенний сезон наиболее сложный в процессе наведения чистоты, а график работ более напряженный. С каждого салона набирается по три-четыре ведра песка, пыли и грязи.
«При этом всю работу необходимо выполнять как можно оперативнее. Грязный транспорт в рейс не выпускают. К тому же в аппарате автоматической мойки долгое пребывание не допускается, чтобы вода не повредила систему электроснабжения», — пояснила мойщица трамваев Северного трамвайного депо Управления Вера Капотова, которая трудится уже 15 лет и через чьи руки прошло около 100 тысяч вагонов.
Работы добавляют и некоторые пассажиры, которые оставляют после себя в салоне конфетные обертки, другой мусор или надписи на сиденьях. Но, как отмечают в муниципальном предприятии, таких проявлений в последний год стало все-таки меньше. Сотрудники обращаются ко всем пассажирам с просьбой соблюдать чистоту и бережно относиться к объектам городского транспорта.
А поддержать чистоту и красоту родного города может каждый. В рамках месячника по благоустройству ближайший общегородской субботник состоится 21 апреля. К участию приглашаются все неравнодушные горожане.
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