В Самаре проводится очистка подвижного состава общественного транспорт

До конца апреля, пока продолжается городской месячник по благоустройству, подвижной состав общественного транспорта Самары приведут в порядок после зимнего сезона, сообщает администрация областного центра.

Комплексная очистка идет полным ходом в депо Трамвайно-троллейбусного управления.

«Кроме профессиональных мойщиков, традиционно на добровольной основе в этой работе задействуются все сознательные сотрудники предприятия, ведь парк в обслуживании — значительный: 424 трамвая и 232 троллейбуса. Очистка выполняется как снаружи, в специальном автоматическом устройстве, так и внутри, вручную и с помощью пылесосов», — сообщил заместитель директора МП «Трамвайно-троллейбусное управление» Валерий Бобков

Применяется обычная бытовая химия с неагрессивным составом, чтобы пассажиры-аллергики не почувствовали дискомфорта.

Весенний сезон наиболее сложный в процессе наведения чистоты, а график работ более напряженный. С каждого салона набирается по три-четыре ведра песка, пыли и грязи.

«При этом всю работу необходимо выполнять как можно оперативнее. Грязный транспорт в рейс не выпускают. К тому же в аппарате автоматической мойки долгое пребывание не допускается, чтобы вода не повредила систему электроснабжения», — пояснила мойщица трамваев Северного трамвайного депо Управления Вера Капотова, которая трудится уже 15 лет и через чьи руки прошло около 100 тысяч вагонов.

Работы добавляют и некоторые пассажиры, которые оставляют после себя в салоне конфетные обертки, другой мусор или надписи на сиденьях. Но, как отмечают в муниципальном предприятии, таких проявлений в последний год стало все-таки меньше. Сотрудники обращаются ко всем пассажирам с просьбой соблюдать чистоту и бережно относиться к объектам городского транспорта.

А поддержать чистоту и красоту родного города может каждый. В рамках месячника по благоустройству ближайший общегородской субботник состоится 21 апреля. К участию приглашаются все неравнодушные горожане.