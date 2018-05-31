Вместе с самокатами в прокат могут начать выдавать шлемы

Обсуждается возможность выдавать вместе с прокатными самокатами шлемы. Об этом на круглом столе «Улицы Москвы: равные возможности и современные подходы» заявил Виктор Коваленко , глава столичного ГИБДД

Напомним, прокат электросамокатов запустили в Москве две недели назад. Гаджеты могут развивать скорость до 25 километров в час. По правилам дорожного движения пользующиеся ими граждане приравнены к пешеходам.

"Мы разговаривали с компанией по аренде электросамокатов, и они выразили готовность понизить скорость, если решат, что это небезопасно, — отметил Виктор Коваленко. — Кроме того, разрабатывается вопрос о выдаче шлема при аренде самоката. Что будет дальше — посмотрим. Пока рисков не видим, потому что у нас много велодорожек и зон для возможностей их использования".

Ранее стало известно, что планируется в будущем году довести количество прокатных самокатов до 15-16 тысяч штук.