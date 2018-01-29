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Немецкие власти осудили испытания действия выхлопных газов на людях и животных
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Немецкие власти осудили испытания действия выхлопных газов на людях и животных 

BFM.RU 29 января 2018
Фото: NEWS.BCM.ru
Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осудила исследования, во время которых оценивалось воздействие дизельных выхлопов на животных, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на Deutsche Welle.
«Этим тестам, проведенным на обезьянах и даже на людях, нет никакого оправдания с этической точки зрения», — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он назвал «абсолютно понятным» возмущение многих людей в связи с сообщениями о подобных опытах. Наблюдательные советы автомобильных компаний, по заказу которых эти исследования проводились, должны пояснить их цели, добавил Зайберт.
Автопроизводители должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны, подчеркнул он.
Министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт также резко раскритиковал проведение тестов на людях и обезьянах. Подобные испытания организуются не с научными целями, а исключительно ради воздействия на общественное мнение. Автокомпании должны незамедлительно и подробно изложить свою позицию по этому вопросу, говорится в заявлении Минтранса.
Представитель министерства охраны окружающей среды указал на то, что токсичность выхлопных газов научно доказана, тем возмутительнее тот факт, что автоконцерны пытались опровергнуть эти данные.
В свою очередь представитель министерства здравоохранения подчеркнула, что существуют «строгие критерии» для проведения испытаний на животных и людях, и они разрешены только в сфере медикаментов и медицинских продуктов.
Ранее в понедельник газеты Suеddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что германские компании Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT). Во время этих экспериментов здоровые люди с их согласия подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO2.
Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на обезьянах. Опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки.
Daimler и BMW заявили, что непричастны к проведению экспериментов над обезьянами.
VW признал такие тесты ошибкой. «Мы убеждены, что выбранные тогда научные методы неправильны. Было бы лучше с самого начала отказаться от таких опытов», — говорится в сообщении компании.
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