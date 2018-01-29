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Раскрыты поставщики компонентов для проекта «Кортеж»
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Раскрыты поставщики компонентов для проекта «Кортеж» 

Quto.ru 29 января 2018
Фото: Quto.ru
Стали известны компании, которые будут поставлять комплектующие для линейки новых отечественных автомобилей проекта «Кортеж». Подробностями поделилось информационное агентство RNS.
В списке производителей комплектующих для «Единой модульной платформы» (ЕМП) «Кортеж» значится 147 компаний, 74 из которых являются российскими.
«В рамках реализации проекта ЕМП российские компании, специализирующиеся на производстве компонентной базы, стали производственными партнёрами. Одной из ключевых задач проекта стала максимальная локализация производства автокомпонентов. Всего в проекте задействовано 147 производственных поставщиков. Свыше 50%, а именно 74 из них, являются российскими компаниями», — сообщается в материалах к проекту «Кортеж», оказавшихся в распоряжении RNS.
Низко пали: иностранные конкуренты заниженных «Приор».
В частности, стёкла будут производиться на заводе AGC Glass Russia (Бор), колёсные литые диски, созданные по новой технологии Flow Forming, — поставляться с завода «КиК» (Красноярск), «Металлопродукция» (Тольятти) изготовит для проекта щитки переднего и заднего крыла, «Мобиль» (Сызрань) займётся выпуском конструкций из стальных и лёгких сплавов для ЕМП, НТЦ «Кама» (Нижнекамск) выпустит для «Кортежа» высокотехнологичные шины, «Ярославский завод резиновых технических изделий» будет поставлять аэродинамические щитки, шумо— и виброизоляцией займётся компания «Стандартпласт» (Иваново). Поставки натуральной кожи для отделки салона будут осуществляться с предприятия «Русская кожа» (Рязань), компания «Белебеевский завод „Автонормаль“ изготовит крепёжные изделия и пружины, ГК „Автокомпонент“ (Нижний Новгород) разработает и наладит выпуск бамперов, корпуса воздушного фильтра, топливного бака и зеркал заднего вида, а „Красноярский металлургический завод“ — деталей шасси (кулаки, вилки и трапеции).
Для производства автомобилей проекта „Кортеж“ в декабре 2017 года создано СП НАМИ и группы Sollers. Оно же станет дистрибьютором автомобилей проекта „Кортеж“ на российском рынке.
Заспойлерили: автомобили с заводскими антикрыльями.
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