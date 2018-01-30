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Археологи обнаружили в одной из гробниц некрополя Хайхунь-хоу свыше 100 ценных предметов
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Археологи обнаружили в одной из гробниц некрополя Хайхунь-хоу свыше 100 ценных предметов 

ИА Синьхуа 30 января 2018
Фото: ИА Синьхуа
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
Наньчан, 29 января /Синьхуа/ — Почти завершено извлечение реликвий из главной гробницы могилы №5 некрополя Хайхунь-хоу.
Археологи обнаружили свыше 100 ценных предметов, в том числе сделанные из нефрита подвеску в форме наперстка и крепление для меча, которые пролежали под землей более 2000 лет.
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