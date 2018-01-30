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Сооснователь Apple Стив Возняк разуверился в Илоне Маске и Tesla
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Сооснователь Apple Стив Возняк разуверился в Илоне Маске и Tesla 

Мир24 30 января 2018
Фото: Мир24
Один из основателей Apple Стив Возняк рассказал, что больше не верит обещаниям главы Tesla Илона Маска. Об этом он рассказал в интервью на страницах издания Business Insider.
Возняк вспомнил, что Илон Маск к концу 2016 года обещал оснастить автомобили компании датчиками, которые позволят им самостоятельно приехать к водителю по его вызову через всю страну.
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Потом он упомянул о разрыве Tesla с разработчиком оборудования для автопилота Mobileye: два года назад обе компании объявили о прекращении сотрудничества после заявлений Mobileye о том, что Tesla пытается «выйти за границы возможного с точки зрения безопасности».
В августе 2017 года Маск рассказал о планах Tesla совершить поездку через всю страну только в конце года. Возняк подчеркнул, что это окончательно подорвало его доверие.
«Я теперь не верю тому, что говорят Илон Маск и Tesla, но мне все еще нравятся эти машины. Я уверен, что, когда выйдет новая Tesla, Маск все еще будет обещать, что эта машина сможет доставить себя к водителю сама», — указал он.
По мнению Возняка, такие компании, как Audi или BMW, существенно опережают Tesla в сфере самоуправляемых автомобилей.
Сооснователь Apple также рассказал, что у него есть Tesla, которую он использует в основном для дальних поездок, а машиной на каждый день для него является электрокар Chevy Bolt EV.
Напомним, накануне Илон Маск объявил, что вскоре в США поступят в продажу огнеметы против зомби.
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