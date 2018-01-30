Ещё
«Итальянцы» ВСМПО ждут отмашки
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Итальянцы» ВСМПО ждут отмашки 

Уралинформбюро 30 января 2018
Фото: Уралинформбюро
К началу работы.
На ВСМПО закончен монтаж двух фрезерных станков итальянской фирмы Jobs в цехе по мехобработке штамповок. Агрегаты готовят к пуску. Представители поставщика обучают персонал работе на новом оборудовании, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.
Согласно инвестиционной программе-2018, вскоре будут поставлены еще три станка Jobs — палетных. До конца марта начнется строительство фундаментов под новые обрабатывающие центры. Чтобы освободить под них место, участок сдачи готовой продукции переедет из четвертого пролета во второй.
Уралинформбюро: последние новости
Российских водителей запишут в доноры органов Водителей со стажем отправят на пересдачу экзамена на права Эксперты назвали самые надежные автомобили современности
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В права хотят добавить новую графу11
Представлен рендер современной «Победы»
Камеры ГИБДД перестанут выписывать штрафы?1
Машину Путина выставили на продажу16
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля4
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение