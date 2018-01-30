«Итальянцы» ВСМПО ждут отмашки

К началу работы.

На ВСМПО закончен монтаж двух фрезерных станков итальянской фирмы Jobs в цехе по мехобработке штамповок. Агрегаты готовят к пуску. Представители поставщика обучают персонал работе на новом оборудовании, сообщили "Уралинформбюро" на предприятии.

Согласно инвестиционной программе-2018, вскоре будут поставлены еще три станка Jobs — палетных. До конца марта начнется строительство фундаментов под новые обрабатывающие центры. Чтобы освободить под них место, участок сдачи готовой продукции переедет из четвертого пролета во второй.