Житель Нового Уренгоя сконструировал «Ладарджини» 

Житель Нового Уренгоя Айдар Бакиев «прокачал» свой ВАЗ‐2113 и сделал из обычной легковушки Lamborghini. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Фото: «Красный Север».
По словам Бакиева, превратить «Ладу» в «Ладарджини» его вынудила мечта детства и отсутствие денег на настоящую Lambo.
С детства хотел, чтобы в будущем моя машина выделялась из общей массы и ее двери открывались бы вверх. На покупку «Ламборджини», конечно, не хватило денег, поэтому решил переделать свою первую машину
— Айдар Бакиев.
Мужчина срезал старые дверные петли и прикрепил к переднему лонжерону ламповый механизм. Для того, чтобы двери поднимались плавно, он установил три газлифта. Инструкцию по переделке он нашел в интернете. Все стекла Айдар затонировал.
Однако не все оценили изобретательность автолюбителя. Инспекторы ДПС выписали Айдару штраф в 500 рублей, попросили снять тонировку и поставить стандартные двери.
ГИБДД планирует упростить процедуру регистрации тюнинга на автомобили и включить ее в список госуслуг.