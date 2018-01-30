Житель Нового Уренгоя сконструировал «Ладарджини»

Житель Нового Уренгоя Айдар Бакиев «прокачал» свой ВАЗ‐2113 и сделал из обычной легковушки Lamborghini . Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Фото: «Красный Север».

По словам Бакиева, превратить « Ладу » в «Ладарджини» его вынудила мечта детства и отсутствие денег на настоящую Lambo.

С детства хотел, чтобы в будущем моя машина выделялась из общей массы и ее двери открывались бы вверх. На покупку «Ламборджини», конечно, не хватило денег, поэтому решил переделать свою первую машину

— Айдар Бакиев.

Мужчина срезал старые дверные петли и прикрепил к переднему лонжерону ламповый механизм. Для того, чтобы двери поднимались плавно, он установил три газлифта. Инструкцию по переделке он нашел в интернете. Все стекла Айдар затонировал.

Однако не все оценили изобретательность автолюбителя. Инспекторы ДПС выписали Айдару штраф в 500 рублей, попросили снять тонировку и поставить стандартные двери.

ГИБДД планирует упростить процедуру регистрации тюнинга на автомобили и включить ее в список госуслуг.