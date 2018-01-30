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Новёхонький Mercedes-Benz Sprinter дебютирует 6 февраля
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Новёхонький Mercedes-Benz Sprinter дебютирует 6 февраля 

Car.ru 30 января 2018
Фото: Car.ru
Mercedes-Benz Sprinter получит своё первое крупное обновление за долгие годы.
Что мы знаем о новом фургоне? Совсем немного. Тем не менее, не ожидайте от него чего-то такого поистине выдающегося. Особенно, если говорить про внешность. Это же фургон! Недавнее тизерное видео, правда, демонстрирует намёк на вполне смелый облик новинки. По крайней мере, он не окажется, скажем так, «замыленным». Возможно, даже в стиле пикапа Х-Класса — тоже «свежачка».
Салон выполнен окажется в легковом «русле», а это гарантирует соответствующий дизайн, соответствующее качество материалов и оснащения. Например, порадуемся огромному экрану мультимедиа-системы, трёхспицевому рулевому колесу, телематическому комплексу Mercedes Pro.
Каким бы ни был новый Sprinter, он всё равно окажется заметно лучше во всём, нежели нынешняя генерация, ведь модель живёт на рынке с 2006 года. Конечно, незначительное обновление произошло в 2014 году, но это всё косметические штрихи. Напоминаем ещё раз: 6 февраля — дата дебюта нового «Спринтера». Кстати, позже обещают и электрический «Спринтер».
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