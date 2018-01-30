Барнаулец продает 31-летний «Запорожец» за полмиллиона рублей

Этот экземпляр ЗАЗ-968М оранжевого цвета с кожаным салоном был выпущен в 1987 году. По словам хозяина «Запорожца», он хранил машину в гараже и не ездил на ней зимой, потому на кузове нет ржавчины, а общее состояние автомобиля — идеальное.

Особенностью этого ЗАЗ-968М является ножное переключение передач, так как машина предназначалась для людей с ограниченными возможностями. Он укомплектован бензиновым мотором объемом 1,2 литра мощностью 40 л.с.

Напомним, ранее в Киеве был обнаружен «Запорожец» с нулевым пробегом, который никогда не стоял на учете в ГАИ . Находка была выпущена после распада СССР — по всей видимости, этот экземпляр был одним из последних, сошедших с конвейера Запорожского завода, прежде чем предприятие переключилось на выпуск «Таврий».

Фото: Drom.ru