Рост продаж люксовых авто объяснили кризисом

На 18% выросли в минувшем году продажи автомобилей класса «люкс» в России. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году было продано 1440 таких машин против 1225 годом ранее.

Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин признался в эфире НСН, то не удивлен этой статистикой.

«Это одно из проявлений кризиса, как ни странно. Потому что в кризис очень богатые богатеют еще больше. Это с одной стороны. С другой стороны, в кризис люди думают, куда вложить свои деньги. В том числе вкладывают в дорогой и очень дорогой транспорт, который повышает их престиж. Поэтому нет ничего удивительного: в кризисный период на машины класса «люкс», класса «премиум» спрос не падает, наоборот, повышается. Если вы посмотрите на ситуацию 2008 года, когда тоже был экономический кризис в стране, там примерно та же картина наблюдалась», — напомнил он.