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Рост продаж люксовых авто объяснили кризисом
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Рост продаж люксовых авто объяснили кризисом 

Национальная Служба Новостей 30 января 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
На 18% выросли в минувшем году продажи автомобилей класса «люкс» в России. По данным аналитического агентства «Автостат», в 2017 году было продано 1440 таких машин против 1225 годом ранее.
Глава «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин признался в эфире НСН, то не удивлен этой статистикой.
«Это одно из проявлений кризиса, как ни странно. Потому что в кризис очень богатые богатеют еще больше. Это с одной стороны. С другой стороны, в кризис люди думают, куда вложить свои деньги. В том числе вкладывают в дорогой и очень дорогой транспорт, который повышает их престиж. Поэтому нет ничего удивительного: в кризисный период на машины класса «люкс», класса «премиум» спрос не падает, наоборот, повышается. Если вы посмотрите на ситуацию 2008 года, когда тоже был экономический кризис в стране, там примерно та же картина наблюдалась», — напомнил он.
Как отмечается, 45% рынка пришлось на одну модель — Mercedes-Benz Maybach S-Class. Ее приобрели 660 жителей России. Второе место по популярности среди люксовых авто занимает Maserati — 382 автомобиля этой марки нашли своих владельцев. Замыкает первую тройку Bentley — 235 штук. Также было приобретено 85 новых Rolls-Royce, 31 — Lamborghini, 29 — Ferrari и 18 — Aston Martin.
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