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Роспотребнадзор рекомендует тщательнее выбирать стеклоомывающую жидкость
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Роспотребнадзор рекомендует тщательнее выбирать стеклоомывающую жидкость 

Newsroom24 30 января 2018
Фото: Newsroom24
Более 48 наименований стеклоомывающих жидкостей исследовано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в течение 2017 — начала 2018 года на содержание метанола.
Как сообщает пресс-служба Управления, в 71% исследованных содержание метанола превышало допустимый уровень от 2 до 2 тысяч раз.
В результате было наложено 53 штрафа на сумму порядка 2,2 млн рублей, более тысячи литров конфисковано, аннулированы два свидетельства о государственной регистрации стеклоомывающей жидкости.
Роспоребнадзор рекомендует автомобилистам не подвергать себя опасности и приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных местах торговли.
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