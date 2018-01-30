Роспотребнадзор рекомендует тщательнее выбирать стеклоомывающую жидкость

Более 48 наименований стеклоомывающих жидкостей исследовано Управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области в течение 2017 — начала 2018 года на содержание метанола.

Как сообщает пресс-служба Управления, в 71% исследованных содержание метанола превышало допустимый уровень от 2 до 2 тысяч раз.

В результате было наложено 53 штрафа на сумму порядка 2,2 млн рублей, более тысячи литров конфисковано, аннулированы два свидетельства о государственной регистрации стеклоомывающей жидкости.

Роспоребнадзор рекомендует автомобилистам не подвергать себя опасности и приобретать стеклоомывающие жидкости только в установленных местах торговли.