Президентский «локомотив»: проект «Кортеж» как символ возрождения российского автопрома

Сайт ТРК «Звезда» рассказывает историю появления новых отечественных машин высшего класса и прослеживает их влияние на отрасль.

Федеральная служба охраны (ФСО) получила первые автомобили проекта «Кортеж». Машины тестируют специалисты транспортного обслуживания ведомства.

Какие именно автомобили поступили в спецгараж — не сообщается, однако можно с уверенностью предположить, что речь идет о седане и президентском лимузине. Полигонные испытания седана были продемонстрированы еще прошлой осенью, а обкатанный и проверенный лимузин требуется к президентским выборам, которые состоятся в марте — то есть, он в любом случае уже готов.

«Красный флаг» и другие «Звери»

«Престиж страны определяется количеством ракет, золотых олимпийских медалей и президентским лимузином» — эти слова приписывают младшему брату Джонна Кеннеди, Роберту. Как правило, лидеры государств стремятся ездить на изделиях собственного автопрома: канцлер Германии Ангела Меркель , например, перемещается на Audi A8; Президент Франции ЭмманюэльМакрон — на DS 7 Crossback. Это обычные машины, хотя и бронированные, их может приобрести каждый.

Другой подход заключается в создании специального лимузина для высших лиц — традиционно по этому пути идут США, Китай и Япония. Раньше таких стран было четыре, но СССР сошел с дистанции, а в России последний ЗИЛ-41047 был собран в далеком 2002 году. Отметим, что Борис Ельцин пересел на Mercedes-Benz S500 PullmanGuard с заводским бронированием еще в 1997-м.

Что представляют из себя эти «привилегированные» лимузины? Toyota Century Royal изготавливается по заказу Императорского двора и не покидает пределов страны: это весьма старомодный и даже скучный с виду автомобиль, но, видимо, пожилому императору он подходит.

Президент США ездит на бронированном Cadillac, который вовсе не Cadillac (у производителя просто нет лимузина в модельной линейке), а «замаскированный» коммерческий грузовичок. Из-за этого Beast («Зверь») — как прозвали американскую машину — выглядит нелепо огромным и лишенным изящества.

Чего только стоят квадратные окна, словно у инкассаторского фургона толстые стойки. Нельзя не отметить, что даже старая советская «бронекапсула» ЗИЛ-4105 80-х годов внешне не смотрится бронированным «танком».

Китайский HongqiRedFlag L9 («Красное знамя») имеет узнаваемый каждым жителем России дизайн — лимузин отсылает к Hongqi CA770 1960-х годов, а тот автомобиль, в свою очередь, делался с оглядкой на советскую «Волгу» ГАЗ-21. В самом деле, удивительно видеть узнаваемую радиаторную решетку и фары 21-ой на современном автомобиле высшего класса.

Свой «Кортеж»

Проект «Кортеж» был начат в 2012 году. Рассматривались разные варианты: скажем, полное донорство российского автомобиля — за основу можно было взять Bentley или другой готовый автомобиль высшего класса. От этого отказались, и тогда возникла идея возродить линейку советских лимузинов (проект «Монолит»).

Увы, оказалось, что полная технологическая цепочка утеряна. К примеру, не выпускаются больше специальные шины и многое другое. Даже парадные кабриолеты ЗИЛ-115В пришлось ставить на шасси американского пикапа GMC Sierra 1500.

Постепенно идея «Кортежа» созрела: стало понятно, что создание машины должно быть сопряжено с развитием автопрома в целом. Заимствования не годились — нужно не только собрать на стапелях кузов, но и разработать новый двигатель. И он появился: автомоторным институтом НАМИ создан 2,2 литровый 245-сильный ДВС.

Сердце «Кортежа»

Предполагается, что будет доступно сразу несколько модификаций силового агрегата машин. 4-цилиндровый двигатель мощностью 250 л. с., 8-цилиндровый мощностью 650 л. с., 12-цилиндровый 850-сильный турбированный мотор. Такой разброс характеристик обусловлен тем, что перед разработчиками стоит задача сделать этот проект самоокупаемым.

Чтобы достичь этого, было решено расширить модельную линейку и создать не только лимузин, но и седан, минивэн и внедорожник.

Денис Мантуров. «Проект имеет хорошие перспективы по выходу на коммерческие рельсы, с учетом планов завершения разработки внедорожника до конца этого года, который также пройдет испытания и начнутся поставки с начала следующего года. Таким образом, мы завершим линейку единой модульной платформы — лимузин, седан, минивэн и SUV (внедорожник)) с добавлением к этому модельному ряду эконом-класса SUV, который разработан с применением технологий и платформы ЕМП. То есть, это дополнительный выход», — заявил в январе текущего года глава Минпромторга

Дистрибьюцией «Кортежа» займется совместное предприятие НАМИ и Sollers

Локомотив отрасли

Таким образом, «Кортеж» — это не только демонстрация возможностей и престиж страны, но и локомотив отрасли: машины разрабатываются с нуля, что позволило значительно «подтянуть» собственные компетенции автокомпонентную базу — ее состояние является ключевым для всей индустрии.

Поставлять запчасти будут 147 предприятий из которых 74 являются российскими. Речь идет не только об отделке: так, сызранская компания «Мобиль» займется выпуском стальных и легкосплавных конструкций для «Кортежа», «Красноярский металлургический завод» изготовит детали шасси — кулаки, вилки, трапеции.

И это только начало: по мере локализации деталей, доля отечественных поставщиков будет возрастать.