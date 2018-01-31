5 способов продолжать ездить на велосипеде зимой

Максим Каргинов

Одевайтесь тепло

— Здесь следует придерживаться тех же принципов, что и при занятиях другими видами спорта на улице зимой:

многослойность. Первый слой должен состоять из вещей, которые будут хорошо отводить влагу и не давать поту превращать вас в ледышку. Обычно это термобельё или его велосипедные аналоги. Второй слой удерживает то тепло, которое вы вырабатываете, и делает вашу поездку комфортной. Это флисовые толстовки или специальные велосипедные джерси, которые у многих брендов есть в утеплённом варианте. Добавьте к этому непромокаемую мембранную куртку — и получается идеальный комплект для катания на велосипеде;

не забудьте о перчатках. Можно рассмотреть варианты как специализированных брендов для велоспорта, так и стандартные для сноубординга или катания на лыжах. Они не промокают, не продуваются — руки точно останутся в тепле на протяжении всей поездки;

подберите носки. Носки со смесью мериносовой шерсти и искусственных материалов хорошо удерживают тепло.

Купите правильные «крылья»

Фото: shutterstock.com Что, как не велокрылья, защитит вас от всего лежащего на дорогах — снега, слякоти и всевозможных реагентов? Крылья бывают быстросъёмные и полноразмерные. Первые легко монтировать и снимать в период межсезонья, вторые же представляют собой более основательную конструкцию, которую установят в веломастерской. Полноразмерные крылья — отличный вариант на зиму, они лучше всего обеспечивают защиту.

Используйте велосипедную косметику

Фото: shutterstock.com Небольшой набор, состоящий из пары щёток, очистителя цепи и смазки, позволит продлить жизнь велосипеду и реже обращаться к услугам веломехаников. К тому же это поможет спокойно пережить зиму и подойти к основному велосезону с минимальным количеством поломок.

Не забывайте использовать велосипедный фонарь

Фото: shutterstock.com Этот аксессуар надо использовать в любое время года, но зимой, в условиях плохой видимости, он нужнее всего. Главное правило — спереди белый, сзади красный. Вариантов на рынке много, поэтому лучше ориентироваться на отзывы и личное предпочтение.

Подумайте о покупке велосипедного станка

Когда на улице слишком суровая погода, но не хочется прекращать кататься и держать форму, на помощь приходят велосипедные станки. Что может быть приятнее, чем покрутить педали под любимый сериал или кино, да ещё и в тепле?

Станки можно условно разделить на три типа: под заднее колесо, роллерный, direct mount. Первый тип представляет собой компактную конструкцию, благодаря которой заднее колесо упирается в небольшой ролик и вызывает эффект трения. Его можно регулировать с помощью специальных переключателей.

Роллерный станок — хороший тренажёр для тренировки баланса, он не закрепляет велосипед в одном положении и заставляет постоянно балансировать для удержания равновесия. Он не даёт такой нагрузки, как станок под заднее колесо, но здорово тренирует навыки управления велосипедом.

Direct mount станки — это одно из последних изобретений в велосфере, в то же время такие станки считаются «родственниками» станков под заднее колесо. Особенность их в том, что заднее колесо не понадобится, кассета со звёздочками уже на станке, который с помощью магнитов и создаёт нужное сопротивление во время тренировки.

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