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Валерий Тараканов: «Дефицита автомобилей не будет, хотя выбор, возможно, сузится»
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Валерий Тараканов: «Дефицита автомобилей не будет, хотя выбор, возможно, сузится» 

Автомобили 31 января 2018
— Правительство не заинтересовано в резком повышении цен на автомобили. Если будет существенное увеличение утилизационного сбора, то будут и компенсации. Импортерам, конечно, придется тяжело, но задача правительства создать комфортные условия не импортерам, а тем, кто инвестировал в создание в России производственных мощностей, которые, по имеющейся информации, загружены едва ли на 30%. Дефицита современных автомобилей во всех классах не будет, хотя выбор, возможно, сузится. С нашей стороны, мы пока вправе говорить о трех новинках «Киа» в России в 2018-м: обновленном Sorento Prime, Stinger, Picanto X-Line. Будет еще несколько новинок, так что премьер планируем больше, чем в 2017 г.
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