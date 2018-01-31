«Лидс Юнайтед» отказался от новой эмблемы из-за недовольства фанатов

Руководство английского «Лидс Юнайтед» приняло решение отказаться от использования новой эмблемы, сообщает RT.

По информации The Telegraph, болельщики клуба выразили сильное недовольство и собрали более 77 тысяч подписей против новой эмблемы.

После этого руководство «Лидса» решило начать консультацию со своими фанатами в вопросе изменения логотипа клуба. В частности, болельщикам было предложено прислать свои варианты на электронную почту «павлинов» до 21 февраля. Затем в клубе проведут голосование на лучшую идею.

24 января «Лидс» в своем твиттере опубликовал новую эмблему команды, которую фанаты назвали «ужасной».