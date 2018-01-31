«Большой удмуртский диктант» в этом году напишут 31 марта

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2018 году напишут «Большой удмуртский диктант» 31 марта. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.

Ранее акция проводилась 14 апреля, в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».

БУД будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда. Текст напишет литературовед и журналист Александр Шкляев, который несколько лет занимается изучением биографии удмуртского драматурга и общественного деятеля.

Отметим, что диктант можно будет написать на специально организованных площадках, так и в эфире радио «Моя Удмуртия».