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«Большой удмуртский диктант» в этом году напишут 31 марта
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«Большой удмуртский диктант» в этом году напишут 31 марта 

ИА «Сусанин» 31 января 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии в 2018 году напишут «Большой удмуртский диктант» 31 марта. Об этом сообщают организаторы в группе ВКонтакте.
Ранее акция проводилась 14 апреля, в один день со всероссийским «Тотальным диктантом».
БУД будет посвящен 120-летию со дня рождения Кузебая Герда. Текст напишет литературовед и журналист Александр Шкляев, который несколько лет занимается изучением биографии удмуртского драматурга и общественного деятеля.
Отметим, что диктант можно будет написать на специально организованных площадках, так и в эфире радио «Моя Удмуртия».
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