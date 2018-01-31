Автопарк России вырос в полтора раза за 10 лет

По подсчетам аналитиков агентства «Автостат», в 2007 году в России насчитывалось 28 миллионов легковых автомобилей, а по результатам 2017 года автопарк перевалил за отметку в 42 миллиона машин — рост за десять лет составил 50%.

Самые крупные региональные автопарки — ожидаемо в Москве и Санкт-Петербурге. В столице к середине 2017 года насчитывалось 3,65 миллиона легковых автомобилей, а в Санкт-Петербурге — 1,68 миллиона машин.

Названы самые популярные б/у автомобили в крупных городах.

В ТОП-10 региональных центров с самыми большими автопарками входят: Екатеринбург (450 тыс. шт.), Новосибирск (434 тыс. шт.), Самара (391 тыс. шт.), Казань (368 тыс. шт.), Нижний Новгород (354 тыс. шт.), Челябинск (323 тыс. шт.), Омск (322 тыс. шт.), Краснодар (321 тыс. шт.), Ростов-на-Дону (320 тыс. шт.) и Воронеж (319 тыс. шт.).

Напомним, за 2017 год в России было продано 1 595 737 автомобилей, на 11,9% больше, чем годом ранее. По годовым продажам лидирует Lada : продажи отечечственной марки за год составили 311 588 машин, на 17% больше, чем годом ранее.