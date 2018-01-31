Textar вывел на рынок эксклюзивную колодку для суппортов Knorr-Bremse

Суппорт Knorr SN7, разработанный компанией Knorr-Bremse

— одна из самых эффективных конструкций тормозной системы для коммерческого транспорта. Применяемые на машинах Scania с 2016

года, эти механизмы были модернизированы и получили обозначение

Knorr SN7 HP. TMD Friction, разработчик оригинальных комплектующих

для Scania и давний партнер Knorr-Bremse, представляет для рынка

послепродажного обслуживания колодки Textar с пластиной ProTecS®,

на 100% подходящие для обновленной конструкции

суппорта.

Форма новой тормозной колодки Textar адаптирована для обновленного

суппорта Knorr SN7 HP: вместо скошенных нижних углов на ней появились прямоугольные вырезы. Колодки Textar для суппортов

предыдущего поколения (№29278 по WVA-классификации) не подходят для установки в модернизированном суппорте, при этом новая версия

колодок Textar для SN7 HP (№29331 по WVA) также применима для «старой» версии тормозного механизма Knorr.

Новые тормозные колодки Textar поставляются исключительно вместе с прижимной пластиной ProTecS®, полностью соответствуя стандартам

оригинального оборудования от Knorr-Bremse. Применение этой системы

фиксации играет большую роль в повышении надёжности и безопасности

дисковых тормозных систем, используемых в коммерческом транспорте

как в качестве оригинального оснащения, так и при замене во время

ремонта.

Непосредственная связь между тормозной колодкой и дугообразной

пластиной ProTecS® создает оптимальное распределение усилий,

развиваемых этим упругим элементом, что обеспечивает идеальное

перемещение колодки. «Пружинящая» конструкция пластины продлевает

срок службы колодки, особенно на дорогах с плохим покрытием.

Приваренная клипса позволяет пластине «проскальзывать» — это снижает трение и предупреждает преждевременный износ пластины и фиксатора колодок, вызываемый царапинами и воздействием грязи. Это облегчает «скольжение» и самой колодки при отпускании тормоза, что также снижает уровень ее непродуктивного износа.

«Мы стремимся обеспечить оптимальный уровень сервиса для наших

клиентов на рынке запасных частей. Это подразумевает оперативное

реагирование на происходящие технические изменения, — пояснил Ян Циммерманн, менеджер по продукции для коммерческого транспорта

компании TMD Friction. — Мы с максимально возможной скоростью

предлагаем потребителям новый продукт из ассортимента Textar —

собственно, что мы и сделали при выводе на рынок тормозной колодки

для суппорта SN7 HP. Textar является единственным поставщиком этой

специальной тормозной колодки, и наши клиенты на рынке

послепродажного обслуживания могут на личном опыте оценить все преимущества сотрудничества с ведущим производителем оригинальных

тормозов».