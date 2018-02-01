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В 2017 году крупнейшим сегментом авторынка РФ остается сегмент-SUV
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В 2017 году крупнейшим сегментом авторынка РФ остается сегмент-SUV 

Car.ru 1 февраля 2018
Фото: Car.ru
Автоэксперты «Автостата» сделали такой вывод, проанализировав авторынок России за ушедший год.
Итак, по статистике прошлогодние продажи легковых авто в SUV-сегменте составили 617700 единиц (42%). Это уже второй рекорд после 2014 года, когда процент реализации дошел до 39%.
До этого момента (2015-16 г.г.) на авторынке властвовал сегмент-В. По результатам 2017 года сегмент-В откатился на вторую позицию (40%), реализовав 587300 единиц автотехники.
Как известно, оба обсуждаемых сегмента авторынка РФ являются основообразующими и составляют более 80% объема рынка.
Ранее автоэксперты сообщали, что у российских автолюбителей последние годы появилось более устойчивое предпочтение к внедорожникам.
Специалисты объясняют такую тенденцию высокой проходимостью последних и презентабельным видом. Большой автомобиль — это всегда солидно! А какой же русские не хочет быть солидным?
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