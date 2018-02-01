В 2017 году крупнейшим сегментом авторынка РФ остается сегмент-SUV

Автоэксперты «Автостата» сделали такой вывод, проанализировав авторынок России за ушедший год.

Итак, по статистике прошлогодние продажи легковых авто в SUV-сегменте составили 617700 единиц (42%). Это уже второй рекорд после 2014 года, когда процент реализации дошел до 39%.

До этого момента (2015-16 г.г.) на авторынке властвовал сегмент-В. По результатам 2017 года сегмент-В откатился на вторую позицию (40%), реализовав 587300 единиц автотехники.

Как известно, оба обсуждаемых сегмента авторынка РФ являются основообразующими и составляют более 80% объема рынка.

Ранее автоэксперты сообщали, что у российских автолюбителей последние годы появилось более устойчивое предпочтение к внедорожникам.

Специалисты объясняют такую тенденцию высокой проходимостью последних и презентабельным видом. Большой автомобиль — это всегда солидно! А какой же русские не хочет быть солидным?