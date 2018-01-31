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9 интересных фактов об УАЗ «Буханке», о которых мало кому известно
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9 интересных фактов об УАЗ «Буханке», о которых мало кому известно 

Авторамблер 31 января 2018
Фото: Авторамблер
Вопрос, адресованный нашему герою о том, как здоровье и не пора ли на покой просто неуместен! Если «Буханка» продержалась стольких лет на конвейере, то еще лет 40 точно сдюжит! Летом по случаю круглой даты будет выпущена спецверсия. А пока окунемся в прошлое.
Могла выглядеть иначе
Вам никогда не доводилось видеть такую странную «Буханку»? Неудивительно — на изображении экспериментальный вариант, известный как «Сорока». Среди заметных внешних отличий от серийной машины — «нахмуренно-сморщенный» передок и покатая линия крыши.
Ездит при экстремальных температурах
"Буханка" — автомобиль неоднозначный, противоречивый. С одной стороны, его ненавидят и ругают на чем свет стоит, но с другой — выбирают для эксплуатации для тяжелых условий, ибо альтернативу найти непросто. Зверушка у ульяновских инженеров получилась живучая. Перед запуском в производство УАЗ-450 с разными вариантами кузова прошел серию суровых испытаний — пересек пустыню Каракумы, съездил на Памир и в Казахстан и заглянул в село Оймякон, Якутия, которое с полным правом можно называть ледяным адом. Тесты подтвердили: внедорожник способен выживать в самых экстремальных климатических условиях.
Работает по всей планете
В основу лег УАЗ-469? А вот и нет — модель появилась гораздо раньше «Козлика» и была разработана на адаптированном шасси ГАЗ-69 для облегчения производства и обслуживания. В 1959-м, спустя год после начала производства автомобиль отправился бороздить просторы планеты — в Албанию, Сирию и Индонезию уехало 35 «санитарок». Кстати, в шестидесятых автомобилю пришлось адаптироваться к санитарной службе в условиях Крайнего Севера и Сибири: был разработан УАЗ-452АС, имевший двойное остекление, улучшенную термоизоляцию пола, крыши и боковин, а также дополнительное отопление. Еще бы — работать предстояло при температурах до -60 С, делавших работу санитарной авиации невозможной.
Ее любят в Италии
Кто возит туристов на вулкан Везувий и Этна? Правильно — УАЗ-452! Интересно, что отечественные машины ложатся в основу пожарных машин, их используют для спасательных работ, геологической разведки, а также доставки воды и продовольствия в отдаленные горные районы. Наконец, компания Schieppati построила из УАЗа кемпер Safari с кухонным блоком и туалетом.
Есть кемперы и в арсенале итальянской компании Grand Erg под названием Thule и Tundra. Кстати, совладелец Grand Erg Нино Чирани знает советские машины еще со студенческих лет, когда участвовал на них в экспедициях.
Питается от розетки
Электрическая «Буханка», представьте себе, тоже была! УАЗ-450ЭМ был разработан в 1959 году, имел тяговые аккумуляторные батареи, установленные под полом кузова, и предназначался для обслуживания аэродромов. На этом эксперименты не закончились. В 1974 году УАЗ и ВНИИЭМ Минэлектротехпрома создали У-131 — пять фургонов на базе УАЗ-451ДМ грузоподъемность до 500 кг. Тяговые АКБ разместили в специальной нише, что облегчало процесс зарядки. Испытания проводились на… Черкизовском мясокомбинате. Четыре года спустя ульяновцы самостоятельно разработали электрокар 451МИ с силовой установкой переменного тока. Батареи, установленные под рамой, за час заряжались на 70-75%. Кстати, на выставке в Филадельфии, США советский автобус произвел фурор!
Мечтала быть квадратной
Какой могла бы быть «Буханка»? Инженеры, терзаемые этим вопросом, в 1989 году в рамках опытно-конструкторской работы создали семейство УАЗ-3972. Построили три экземпляра санитарного фургона, но до приемочных испытаний дело так и не дошло.
Чуть не стала шестиколесной…
В один прекрасный момент нашего героя попытались превратить во внедорожный автобус. И ведь отличная была идея! В 1973 году автомобилю добавили одну ось и увеличили пассажировместимость до 16 человек. К сожалению, проект «не пошел».
…и гусеничной
На десерт, пожалуй, самое радикальное транспортное средство на базе УАЗ-452 — четырехгусеничный монстр УАЗ-490. Как ни странно, в ходе испытаний машину признали неэффективной и разработку свернули.
Ей поклоняются японцы
В качестве эпилога сделаем небольшое лирическое отступление для тех, кто считает «буханку» вселенским злом и автомобилем, недостойным выпускаться. Представьте себе, в Японии, стране с великой автомобильной и мотоциклетной культурой существует этакий культ УАЗа, а местные тюнеры оформляют переднюю часть развозных грузовичков на манер российского внедорожника. Тем, кто вынужден исправлять заводские дефекты, от этого не легче, но факт довольно интересный.
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